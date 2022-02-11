Kızının şüphesi herkesi alarma geçirdi! Wordle, 80 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

Wordle son zamanların en çok konuşulan oyunlarından biri oldu. Son olarak New York Times tarafından satın alınmasıyla dikkatleri üzerine çeken popüler kelime oyunu, bu kez bir kadının hayatını kurtardı.

ÇIPLAK ADAM YAŞLI KADININ EVİNE GİRDİ! İŞTE SONRA YAŞANANLAR

BBC'nin haberine göre; Denyse Holt'un Illinois'deki evine 5 Şubat günü akli dengesi yerinde olmayan 32 yaşındaki James H. Davis girdi. Kadın, Davis eve girdiğinde uyuyordu.

Çıplak haldeki adamın Denyse Holt'u bir makasla tehdit ettiği belirtilirken, cam kırıkları nedeniyle yaraları olduğu ve kanlar aktığı ifade edildi.

DENYSE HOLT'U BANYOYA KİLİTLEDİ

Davis'in Denyse Holt'a zarar vermeyeceğini söylese de, mutfaktan iki bıçak aldığı ve telefonların bağlantısını kesip onu bodrum katındaki soğuk banyoya kilitlediği kaydedildi.

WORDLE PAYLAŞIMINI YAPMAYINCA...

Habere göre, kadından uzak bir mesafede bulunan Holt'un kızı Meredith Holt-Caldwell ise kısa süre sonra annesinin kısa mesajlara cevap vermediğini ve popüler bir günlük kelime oyunu olan Wordle paylaşımını yapmadığını fark etti. Çünkü kızı, kadının bunu rutin bir şekilde yaptığını biliyordu.

Durumdan şüphelenen Holt-Caldwell, 6 Şubat'ta polise haber verdiği ve Davis'in bir şok tabancası ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

AĞIR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Davis'in ölümcül bir silahla haneye tecavüz, insan kaçırmaya teşebbüs ve polise saldırı gibi bir dizi ağır suçlamayla karşı karşıya olduğu bildirilirken, 80 yaşındaki Holt ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşlı kadının "Yaşayacağımı düşünmedim. Şoktaydım. Hayatta kalmaya çalışıyordum." dediği aktarıldı.

