HABER

Kızının vatana sahip çıkmasının gururunu taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koymak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateşle şehit olan Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, kızının vatana ve bayrağa sahip çıkmasının gururunu yaşıyor - Gülbeyaz Yeşilyurt: - "Dört kızım vardı, biri şehit oldu. Vatan olmayınca hiçbir şey olmaz. Biri giderse diğeri doğar diye düşünüyoruz. Üzüntülüyüz ama gururluyuz"

MUSTAFA ÇAVUŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, kızının vatana ve bayrağa sahip çıkmasının gururuyla yaşıyor.

İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbeye karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti.

Yanında bulunanlarla darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü.

- "Üzüntülüyüz ama gururluyuz"

Şehit Yeşilyurt'un Samsun'da yaşayan 71 yaşındaki annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının şehit olmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları sokağa davetinin ardından kızının köprüye gittiğini anlatan acılı anne, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa davet edince o da komşularıyla köprüye gidiyor. Biz de burada olayları televizyondan takip ediyorduk. Çocuklara, 'Ablanızı arayın o atılgandır. O da gider köprüye' dedim. Aradık, bir çocuk çıktı. 'Sevgi abla yaralı, hastaneye götürüyoruz' dedi. Sabah vefat haberini öğrendik. Ağladık sızladık. 'Vatan sağ olsun' dedik. Dört kızım vardı, biri şehit oldu. Vatan olmayınca hiçbir şey olmaz. Biri giderse diğeri doğar diye düşünüyoruz. Üzüntülüyüz ama gururluyuz. 3 yıl oldu sanki bugün olmuş gibi. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Ölene kadar seninle gider, hiç unutulmaz."

"Biz evlatsız dururuz da vatansız duramayız" diyen gözü yaşlı anne Yeşilyurt, "Gözü pekti, her yere atılırdı. Bir de Cumhurbaşkanı dedi ya, daha durmaz. Kader, ömür oraya kadarmış. Şerefiyle şehit oldu. Rabbim bize onun şefaatine nail eylesin. Vatan sağ olsun. İlla ki vatan olacak. Rabbim bayrağımızı indirmesin." ifadelerini kullandı.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Havuzda elektrik akımına kapılan Yağmur'un sağlığı iyiye gidiyorHavuzda elektrik akımına kapılan Yağmur'un sağlığı iyiye gidiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını açıkladıÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaçam darbe girişimi FETÖ Sevgi Yeşilyurt şehit

En Çok Okunan Haberler

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı!

TEM Otoyolu'nda yangın! Büyük panik yaşadılar

Haliç'te köprüden atlayan genç kızı kurtarmak için arkasından atladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Köprüden atladı

Bakan Pakdemirli'den, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalar

Pakdemirli'den, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.