Kızının vatana sahip çıkmasının gururunu taşıyor

MUSTAFA ÇAVUŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, kızının vatana ve bayrağa sahip çıkmasının gururuyla yaşıyor.

İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbeye karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti.

Yanında bulunanlarla darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü.

- "Üzüntülüyüz ama gururluyuz"

Şehit Yeşilyurt'un Samsun'da yaşayan 71 yaşındaki annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının şehit olmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları sokağa davetinin ardından kızının köprüye gittiğini anlatan acılı anne, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa davet edince o da komşularıyla köprüye gidiyor. Biz de burada olayları televizyondan takip ediyorduk. Çocuklara, 'Ablanızı arayın o atılgandır. O da gider köprüye' dedim. Aradık, bir çocuk çıktı. 'Sevgi abla yaralı, hastaneye götürüyoruz' dedi. Sabah vefat haberini öğrendik. Ağladık sızladık. 'Vatan sağ olsun' dedik. Dört kızım vardı, biri şehit oldu. Vatan olmayınca hiçbir şey olmaz. Biri giderse diğeri doğar diye düşünüyoruz. Üzüntülüyüz ama gururluyuz. 3 yıl oldu sanki bugün olmuş gibi. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Ölene kadar seninle gider, hiç unutulmaz."

"Biz evlatsız dururuz da vatansız duramayız" diyen gözü yaşlı anne Yeşilyurt, "Gözü pekti, her yere atılırdı. Bir de Cumhurbaşkanı dedi ya, daha durmaz. Kader, ömür oraya kadarmış. Şerefiyle şehit oldu. Rabbim bize onun şefaatine nail eylesin. Vatan sağ olsun. İlla ki vatan olacak. Rabbim bayrağımızı indirmesin." ifadelerini kullandı.

