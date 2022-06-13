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  4. Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! İş vaadiyle kızları otele yerleştiren şahsı ise oğluyla birlikte dövdü... Akılalmaz olay kamerada

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! İş vaadiyle kızları otele yerleştiren şahsı ise oğluyla birlikte dövdü... Akılalmaz olay kamerada

13.06.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran gecesi Avcılar’da meydana gelen bir olayın görüntüleri akıllara durgunluk verdi. İki kız kardeş, evi terk ettikten sonra kendilerine iş vaadinde bulunduğu öne sürülen kişinin yerleştirdiği otelde aileleri tarafından bulundu. Baba ile oğlun, kardeşleri otelden sürükleyip götürdüğü anlar kameralarına yansıdı. Baba ile oğlu, genç kızları otele yerleştiren kişiyi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alındı. Ardından kızlarını memleketleri Adıyaman’a gönderen baba ile oğlu serbest bırakıldı.

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! İş vaadiyle kızları otele yerleştiren şahsı ise oğluyla birlikte dövdü... Akılalmaz olay kamerada

Akıllara durgunluk veren olay, 8 Haziran gecesi Avcılar'daki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre S.K., evi terk eden iki kızının kendilerine iş vaadinde bulunan D.T. tarafından Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirildiğini belirledi. Yanına oğlu F.K.'yı da alan S.K., gece geç saatte otele giderek kızlarını eve götürmek için beklemeye başladı. Otelden çıkan iki kadın, yakınlarını görünce kaçmak istedi. S.K., oğlu F.K. ve iki yakınları, iki genç kadını sürükleyip, zorla hafif ticari araca bindirdi. İki kadının otelden sürüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ BULUP DÖVDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bununla kalmayan baba ile oğlu, kızlarını memleketleri Adıyaman'a gönderdikten sonra onları otele yerleştiren kişiyi tespit etti. S.K., kızlarını kandırdığını öne sürdüğü D.T.'yi Avcılar'daki bir AVM'nin önünde buldu.

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D.T.'nin baba ile oğlu tarafından araca bindirip Başakşehir'daki Şahintepe Mahallesi'nde götürüp dövüldüğü ileri sürüldü. D.T., baba ile oğlundan şikayetçi oldu.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Şikayetin ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların sürüklenerek götürüldüğü güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

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Ardından kısa sürede baba ve oğlunu gözaltına aldı. Baba S.K. da, kendilerini şikayet eden D.T.'den kızlarını kandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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İşlemlerinin ardından Küçükçekmece adliyesine sevk edilen baba S.K. ile oğlu F.K. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Polis ifadelerine başvurmak için iki genç kadına ulaşılmaya çalışıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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