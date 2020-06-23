Kızlık Zarı Tam Olarak Nerededir ve Nasıl Bir Yapısı Vardır?

Tıp biliminde hymen ismiyle de anılan kızlık zarı, toplumda kadınların bekareti açısından önemli bir husus olarak görülmektedir. Ancak kızlık zarının vajina girişini enfeksiyonlardan ve çeşitli mikroplardan korumak dışında tıbbi açıdan bilinen belirgin bir görevi yoktur. Yani bekaretle bağdaştırılması, tamamen geleneksel toplumlar tarafından yapılmaktadır. Hatta bu konu, geçmişte bazı toplumlarda toplumsal karmaşaya bile yol açmıştır. Kızlık zarının sağlam oluşu, kadının hiç cinsel ilişkiye girmediğini düşündürür.
Hymen ismiyle bilinen kızlık zarı, cinsel ilişkiye girmemiş kadınların dölyolunu sararak daraltan ortası delik ince bir yapıdır. Kızlık zarının şekli, her kadında farklılık gösterebilir.
Zar olarak bilinen yapı:
Kadınların cinsellik alanında en çok merak ettiği konulardan birisi de kızlık zarının ne kadar geride veya ileride yer aldığıdır.
Kızlık zarının:
Kadınlar, kendi kızlık zarlarını dışarıdan göremezler ve değerlendiremezler. Vajendeki iç ve dış dudaklar, birbirlerine bitişiktir ve kızlık zarını görebilmek için bu dudakların aralanması gerekir. Ancak kızlık zarı muayenesi, mutlaka alanında uzman bir jinekolog tarafından klinik ortamında yapılmalıdır.
Her kadının burnu, gözleri ve kulağı nasıl farklılık gösteriyorsa kızlık zarının yapısal olarak farklılık göstermesi de oldukça doğaldır. Ayrıca 1000'de bir görülse de bazı kadınlarda zar olmayabilir veya zar ortasında açıklık bulunmayabilir.
Ara bölmeli görüntüye sahip olan septalı hymen:
Yarımay şeklindeki bu kızlık zarının:
Mikroperfore Hymen:
Dentiküler Hymen:
Kribriform Hymen:
Fimbrial Hymen:
İmperfore Hymen:
Eğer kadın, şiddetli karın ağrısından dolayı hekime başvurursa, yapılan basit muayene ile imperfore zarın varlığı kolayca anlaşılacaktır. Zarın ortası, küçük bir cerrahi işlemle açılarak biriken kanın dışarıya akması sağlanabilir.
Multipar Hymen:
Kanama olmayan kızlık zarlarının pek çoğu esnektir. Hatta her 10 kadında birisinde esnek kızlık zarına rastlanılabilir. Esnek kızlık zarları, genellikle doğum esnasında yırtılacaktır.
Kızlık zarının çeşitli bölgelerinden olan zedelenmeler, zarın yırtıldığı anlamına gelir. Zarın yırtığı, tek bir yerden olabileceği gibi birden farklı bölgelerinden de olabilir. Yani burada zarın yırtılmasına neden olan etken önemlidir. Tıp biliminde zar yırtılması tarif edilirken saat yönü baz alınır.
Örneğin:
saat 3 ve saat 9 hizasındaki yırtıklara rastlanılır.
İlk ilişkide kızlık zarı yırtılmasından sonra genellikle 2-3 dakikalık bir kanama gerçekleşir. Kanamanın az sürmesinin en temel nedeni ise zar üzerinde ince kılcal damarların bulunmasıdır.
Ancak bazen 1-2 gün sürebilen uzun kanama vakaları da yaşanabilir.
Aşağıdaki durumlarda:
İlk cinsel deneyim yaşayacak olan kadınların pek çoğu, ağrı hissinin yaşanabileceğini konusunda endişe duyar. Genellikle birkaç dakikalık sızlama şeklinde bir ağrı hissedilir. Ancak ilk cinsel birliktelik esnasında daha sakin ve bilinçli hareket etmek, hem yersiz korkuların ortadan kalkmasını hem de vajinal bölgede ağrı ve acı hissinin yaşanmasını azaltır. Özellikle erkek eşine destek olmalı ve mutlaka ön sevişme ile vajende yeterli kayganlığın oluşmasını sağlamalıdır. Çünkü yeterli hazzın ve kayganlığın sağlanması durumunda penisin vajene kolayca girebilmesi mümkün olacak ve beraberinde ağrı hissi de azalacaktır.
Cinsel ilişkiyle veya çeşitli çevresel-anatomik nedenler dolayısıyla bekaretini kaybeden kadınlar, kızlık zarı dikimi ile cerrahi bir tamir işlemi yaptırabilirler. Günümüzde kızlık zarı tamiri, kalıcı ve geçici olmak üzere 2 farklı türde uygulanır. Hymenoplasti cerrahisi olarak geçen ameliyat genellikle lokal veya genel anestezi ile gerçekleştirilir.
Bu yöntemi seçen hastaların önünde 1-2 ay evlilik planı olmaması gereklidir. Çünkü yapılan cerrahi operasyon sonrası hastanın mutlaka dinlenmesine ihtiyaç vardır.
Kalıcı kızlık zarı dikilirken:
Bu yöntem:
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