Kızlık Zarı Tam Olarak Nerededir ve Nasıl Bir Yapısı Vardır?

Tıp biliminde hymen ismiyle de anılan kızlık zarı, toplumda kadınların bekareti açısından önemli bir husus olarak görülmektedir. Ancak kızlık zarının vajina girişini enfeksiyonlardan ve çeşitli mikroplardan korumak dışında tıbbi açıdan bilinen belirgin bir görevi yoktur. Yani bekaretle bağdaştırılması, tamamen geleneksel toplumlar tarafından yapılmaktadır. Hatta bu konu, geçmişte bazı toplumlarda toplumsal karmaşaya bile yol açmıştır. Kızlık zarının sağlam oluşu, kadının hiç cinsel ilişkiye girmediğini düşündürür.

Kızlık Zarı Nedir?

Hymen ismiyle bilinen kızlık zarı, cinsel ilişkiye girmemiş kadınların dölyolunu sararak daraltan ortası delik ince bir yapıdır. Kızlık zarının şekli, her kadında farklılık gösterebilir.

Zar olarak bilinen yapı:

Aslında ağız içine benzeyen ve ince kılcal damarlar içeren mukozadan oluşur.

[Zarın yapısına ve şekilleri ne göre kanama miktarında da değişiklik gözlenecektir.

ne göre kanama miktarında da değişiklik gözlenecektir. Kızlık zarının vücut üzerinde herhangi bir fonksiyonu bulunmaz.

Ayrıca bir organ olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Vücudun diğer pek çok noktasında yer alan ince zarlarla aynı görünüme sahiptir.

Kızlık Zarı Ne Kadar Derindedir?

Kadınların cinsellik alanında en çok merak ettiği konulardan birisi de kızlık zarının ne kadar geride veya ileride yer aldığıdır.

Kızlık zarının:

Derinliği vajinanın 1,5 cm içerisindedir. Yani vajenin hemen giriş kısmında yer aldığı söyleyenebilir.

içerisindedir. Yani vajenin hemen giriş kısmında yer aldığı söyleyenebilir. Membran adı verilen ince bir cilt kalıntısından oluşmuştur.

Tam ortasında adet kanının akmasını sağlayan bir delik bulunur.

Kızlık Zarı Dışarıdan Görünür mü?

Kadınlar, kendi kızlık zarlarını dışarıdan göremezler ve değerlendiremezler. Vajendeki iç ve dış dudaklar, birbirlerine bitişiktir ve kızlık zarını görebilmek için bu dudakların aralanması gerekir. Ancak kızlık zarı muayenesi, mutlaka alanında uzman bir jinekolog tarafından klinik ortamında yapılmalıdır.