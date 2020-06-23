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Kızlık Zarı Tam Olarak Nerededir ve Nasıl Bir Yapısı Vardır?

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tıp biliminde hymen ismiyle de anılan kızlık zarı, toplumda kadınların bekareti açısından önemli bir husus olarak görülmektedir.

Kızlık Zarı Tam Olarak Nerededir ve Nasıl Bir Yapısı Vardır?

Tıp biliminde hymen ismiyle de anılan kızlık zarı, toplumda kadınların bekareti açısından önemli bir husus olarak görülmektedir. Ancak kızlık zarının vajina girişini enfeksiyonlardan ve çeşitli mikroplardan korumak dışında tıbbi açıdan bilinen belirgin bir görevi yoktur. Yani bekaretle bağdaştırılması, tamamen geleneksel toplumlar tarafından yapılmaktadır. Hatta bu konu, geçmişte bazı toplumlarda toplumsal karmaşaya bile yol açmıştır. Kızlık zarının sağlam oluşu, kadının hiç cinsel ilişkiye girmediğini düşündürür.

Kızlık Zarı Nedir?

Hymen ismiyle bilinen kızlık zarı, cinsel ilişkiye girmemiş kadınların dölyolunu sararak daraltan ortası delik ince bir yapıdır. Kızlık zarının şekli, her kadında farklılık gösterebilir.

Zar olarak bilinen yapı:

  • Aslında ağız içine benzeyen ve ince kılcal damarlar içeren mukozadan oluşur.
  • [Zarın yapısına ve şekillerine göre kanama miktarında da değişiklik gözlenecektir.
  • Kızlık zarının vücut üzerinde herhangi bir fonksiyonu bulunmaz.
  • Ayrıca bir organ olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir.
  • Vücudun diğer pek çok noktasında yer alan ince zarlarla aynı görünüme sahiptir.

Kızlık Zarı Ne Kadar Derindedir?

Kadınların cinsellik alanında en çok merak ettiği konulardan birisi de kızlık zarının ne kadar geride veya ileride yer aldığıdır.

Kızlık zarının:

  • Derinliği vajinanın 1,5 cm içerisindedir. Yani vajenin hemen giriş kısmında yer aldığı söyleyenebilir.
  • Membran adı verilen ince bir cilt kalıntısından oluşmuştur.
  • Tam ortasında adet kanının akmasını sağlayan bir delik bulunur.

Kızlık Zarı Dışarıdan Görünür mü?

Kadınlar, kendi kızlık zarlarını dışarıdan göremezler ve değerlendiremezler. Vajendeki iç ve dış dudaklar, birbirlerine bitişiktir ve kızlık zarını görebilmek için bu dudakların aralanması gerekir. Ancak kızlık zarı muayenesi, mutlaka alanında uzman bir jinekolog tarafından klinik ortamında yapılmalıdır.

Kızlık Zarı Çeşitleri Nelerdir?

Her kadının burnu, gözleri ve kulağı nasıl farklılık gösteriyorsa kızlık zarının yapısal olarak farklılık göstermesi de oldukça doğaldır. Ayrıca 1000'de bir görülse de bazı kadınlarda zar olmayabilir veya zar ortasında açıklık bulunmayabilir.

Septalı Hymen

Ara bölmeli görüntüye sahip olan septalı hymen:

  • Nadir görülen zar türlerindendir.
  • Ara bölmeli kızlık zarının özellikleri arasında en çok dikkati çeken bant tipinde görüntüdür.
  • Delik arasındaki bölme, pek çok çiftin ilişkiye girmesine ve ağrı yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Kresentrik Hymen

Yarımay şeklindeki bu kızlık zarının:

  • Alt tarafı biraz kalın ve geniştir.
  • Üst kısımdaki zar ise alt kısma göre biraz daha incedir veya bu bölgede hiçbir şekilde zar görülmeyebilir.
  • İlk ilişki esnasında genellikle yırtılmaz ve dolayısıyla kanama görülmez.
  • Ancak zorlanma olduğunda, aşırı kanama riski ortaya çıkarabilir.

Mikroperfore Hymen

Mikroperfore Hymen:

  • Kızlık zarı tam ortasındaki delik çok küçüktür.
  • Bu kadınların küçük zar yapıları olduğu için genellikle adetleri ağrılı olur.
  • Dolayısıyla ilk ilişki sırasında sıkıntı yaşayabilirler.

Dentiküler Hymen

Dentiküler Hymen:

  • Kızlık zarının kenar kısımları girintili çıkıntılıdır.
  • Genellikle ender rastlanılan zar tiplerinden birisidir.

Kribriform Hymen

Kribriform Hymen:

  • Zarın ortasında birden fazla irili ufaklı delik bulunur.
  • Nadir görülen zar tipidir ve görünümünden dolayı kalburumsu zar ismiyle de anılır.

Fimbrial Hymen

Fimbrial Hymen:

  • Kızlık zarı, fallop tüplerinin son kısımlarındaki fimbriala benzediği için fimbrial hymen olarak isimlendirilir.

İmperfore Hymen

İmperfore Hymen:

  • Kızlık zarının olmaması durumudur.
  • Jinekolojik muayenede deliksiz bir zar gözlenir.
  • Vajenin dışarıyla hiçbir bağlantısı bulunmaz.
  • Zarın dışarı ile bağlantısı olmayacağı için adet kanı içeride birikerek şiddetli karın ağrısına sebebiyet verebilir.

Eğer kadın, şiddetli karın ağrısından dolayı hekime başvurursa, yapılan basit muayene ile imperfore zarın varlığı kolayca anlaşılacaktır. Zarın ortası, küçük bir cerrahi işlemle açılarak biriken kanın dışarıya akması sağlanabilir.

Multipar Hymen

Multipar Hymen:

  • Doğum yapmış kadınların kızlık zarıdır.
  • Zarın ilk ilişkide belirli bölgelerinde yırtıklar oluşmuştur.
  • Kalan kısımları ise normal doğum esnasında gelen ağrılardan dolayı gerilerek yırtılır.

Kanama olmayan kızlık zarlarının pek çoğu esnektir. Hatta her 10 kadında birisinde esnek kızlık zarına rastlanılabilir. Esnek kızlık zarları, genellikle doğum esnasında yırtılacaktır.

Kızlık Zarı Yırtılması Nasıl Olur?

kadın cinsel organı

Kızlık zarının çeşitli bölgelerinden olan zedelenmeler, zarın yırtıldığı anlamına gelir. Zarın yırtığı, tek bir yerden olabileceği gibi birden farklı bölgelerinden de olabilir. Yani burada zarın yırtılmasına neden olan etken önemlidir. Tıp biliminde zar yırtılması tarif edilirken saat yönü baz alınır.

Örneğin:

  • Günümüzde en sık yaşanan yırtık türü saat 6 hizasındadır. Bu yırtık tipinden sonra en sık

saat 3 ve saat 9 hizasındaki yırtıklara rastlanılır.

Kızlık Zarı Kanaması Ne Kadar Olur?

İlk ilişkide kızlık zarı yırtılmasından sonra genellikle 2-3 dakikalık bir kanama gerçekleşir. Kanamanın az sürmesinin en temel nedeni ise zar üzerinde ince kılcal damarların bulunmasıdır.

Ancak bazen 1-2 gün sürebilen uzun kanama vakaları da yaşanabilir.

Aşağıdaki durumlarda:

  • Vajene baskı yapılması,
  • Erkeğin aceleci davranması veya
  • Kızlık zarının kalın bir yapıda olması kanamanın şiddetini artıran başlıca nedenler arasındadır. Böyle durumlarda endişe duyulmamalı ve jinekolojik muayene için hastaneye başvurulmalıdır.

Kızlık Zarı Ağrısı Ne Kadar Sürer?

İlk cinsel deneyim yaşayacak olan kadınların pek çoğu, ağrı hissinin yaşanabileceğini konusunda endişe duyar. Genellikle birkaç dakikalık sızlama şeklinde bir ağrı hissedilir. Ancak ilk cinsel birliktelik esnasında daha sakin ve bilinçli hareket etmek, hem yersiz korkuların ortadan kalkmasını hem de vajinal bölgede ağrı ve acı hissinin yaşanmasını azaltır. Özellikle erkek eşine destek olmalı ve mutlaka ön sevişme ile vajende yeterli kayganlığın oluşmasını sağlamalıdır. Çünkü yeterli hazzın ve kayganlığın sağlanması durumunda penisin vajene kolayca girebilmesi mümkün olacak ve beraberinde ağrı hissi de azalacaktır.

Kızlık Zarı Tamiri Nasıl Yapılır?

Cinsel ilişkiyle veya çeşitli çevresel-anatomik nedenler dolayısıyla bekaretini kaybeden kadınlar, kızlık zarı dikimi ile cerrahi bir tamir işlemi yaptırabilirler. Günümüzde kızlık zarı tamiri, kalıcı ve geçici olmak üzere 2 farklı türde uygulanır. Hymenoplasti cerrahisi olarak geçen ameliyat genellikle lokal veya genel anestezi ile gerçekleştirilir.

Kalıcı Kızlık Zarı Dikimi

Bu yöntemi seçen hastaların önünde 1-2 ay evlilik planı olmaması gereklidir. Çünkü yapılan cerrahi operasyon sonrası hastanın mutlaka dinlenmesine ihtiyaç vardır.

Kalıcı kızlık zarı dikilirken:

  • Flep yöntemi ve daralma operasyonu uygulanır.
  • Flep yöntemi ile kızlık zarının kenarlarında yer alan mukozalardan yeni bir kızlık zarı meydana getirilir.
  • Yapılan bu cerrahi işlemin herhangi bir zamanlaması yoktur.
  • Yani hasta onarım işlemini evliliğe 2 ay veya 1 yıl varken bile tercih etse ilk ilişkiye girildiği zaman mutlaka kanama olacaktır.
  • Ancak dikim işlemine bir de daraltma operasyonu eklenirse ameliyat süresi uzayacaktır.

Geçici Kızlık Zarı Dikimi

Bu yöntem:

  • Düğüne 2-3 gün veya 1 hafta kalıncaya denk uygulanabilir.
  • Kızlık zarının kenar kısımları birleştirilerek zarın ortası ve vajina girişi daraltılır.
  • Penis vajene girerken küçük yırtılmalar meydana gelir ve kanama gerçekleşir.
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