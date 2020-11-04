KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis görüşmesinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ile ilk yüz yüze görüşmesini, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Tatar, Anastasiadis ile BM gözetiminde bir araya geldiklerini ve bunun gayrı resmi bir tanışma toplantısı olduğunu söyledi.

Tatar, toplantıda çeşitli konuların görüşüldüğünü ancak pek detaya girilmediğini kaydederek, burada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yazdığı mektupla alakalı görüşlerini de ifade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ın gerçekleri, benim halktan aldığım yetki ve bu doğrultuda yeni birtakım beklentilerin doğduğunu, Kıbrıs Türk halkı için bu aşamada artık 1977'den beri sürdürülen federal temelde bir anlayışın pek umut vermediğini ve dolayısıyla yeni fikirlerle masaya oturmanın zamanının geldiğini ifade ettim.

Zaman geçtikçe Kıbrıs Türk halkı bu beklentilerini karşılama noktasında iradesini ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu meselesinin daha da ileri götürülmesi için Guterres'in uygun göreceği bir zamanda, 5'li bir konferansta bütün bu meselelerin değerlendirilebileceği ve sürecin o şekilde yönetilebileceği konuşulmuş ve tartışılmıştır."