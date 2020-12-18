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KKTC’de devlet hastanesinde korona skandalı

18.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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KKTC’de devlet hastanesinde korona skandalı

KKTC’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde görev yapan bir hemşirenin korona olmasına rağmen çalışmaya devam etmesi nedeniyle 46 kişi karantinaya alındı.

KKTC’de, devlete ait Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde görev yapan bir hemşire yüzünden koronavirüs skandalı yaşandı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaşanan olaya göre, bir çalışanda korona tespit edilmesinin ardından çalışana temaslı olan kişilerin bilgi vermesi istendi.

Temaslılar arasında bulunan bir hemşire temaslı olduğunu gizledi. Daha sonra yapılan korona virüs testinde hemşirenin korona olduğu anlaşıldı. Korona olan hemşirenin, temaslı olduğunu gizleyerek çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Hemşirenin ailesine virüsü bulaştırmamak için evine gitmediği, bir hafta boyunca hastanede yattığı belirlendi. Olay ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili çalışanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“BÜYÜK BİR SUÇ İŞLENDİ”

Hastanede hemşire ile teması bulunan 46 kişi karantina altına alındı. Tüm ameliyatlar iptal edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İşçinin kendisini gizlediğini söyleyen Pilli, “Burada büyük bir suç vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır.

Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve cezasız kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır“ dedi.

“HERKES BU İŞİ CİDDİYE ALSIN”

“Bu şahsın temaslı olabileceği düşünülen herkes, en küçük bir ihtimal göz önüne alınarak, geniş kapsamlı izoleye tabi tutulmuştur“ diyen Pilli, “Ayrıca Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde personel için kart sistemine geçilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ziyaretçilerle ilgili kısıtlamalar da üst düzeye çıkarılmıştır. Herkes bu işi ciddiye alsın. Her kim halk sağlığını tehlikeye atarsa yasalar karşısında büyük bir suç işlemiş olup hakkında gerekli adli soruşturma yapılacaktır“ ifadelerini kullandı.

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