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KKTC’de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası! Görevden uzaklaştırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

KKTC'de Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.S.’ye okul tuvaletinde cinsel istismarda bulunup, video kameraya kaydettiği iddia edildi. Polisin okula baskın yaparak cep telefonuna el koyduğu ve hakkında soruşturma başlattığı öğretmen, görevden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu "Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız" dedi

KKTC’de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası! Görevden uzaklaştırıldı

İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı. İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., yine iddiaya göre E.S’yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.

POLİS OKULA BASKIN YAPTI

Beden öğretmeninin istismar olayı, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan ihbar ile önceki gün ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi. Okuldaki diğer öğretmenler ile öğrencilerin ifadelerini alan polis, lisedeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Öğretmen ile arkadaşı olan ve konuyla ilgili bilgisi olduğu öne sürülen bilgisayar öğretmeni S.M. de görevden uzaklaştırıldı.

'ÇÜRÜK ELMALAR TEMİZLENECEK'

Polis soruşturması sürerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okula giderek, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman'ın da eşlik ettiği okulda basın açıklaması yapan Çavuşoğlu, "Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız" dedi. Konuyu ciddiyetle takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Konu ile ilgili ismi geçen öğretmenin soruşturma tamamlanana kadar süresiz olarak görevden uzaklaştırılması, kamu hizmeti marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Polis teşkilatı ile birlikte konuyu en ince ayrıntısına kadar incelemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğretmenin Kıbrıs Türk Orta Eğitim ve Öğretim Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Kurulu'nda da görev yaptığı ortaya çıktı. Öğretmenler sendikası da yaşananlara tepki gösterdi. KTOEÖS, Hüseyin G.'nin sendikadaki görevine son verdi. Sendika Başkanı Selma Eylem, "Böyle bir suç işlenmişse bir öğretmen olarak kabul edilebilir bir durum değildir. En ciddi cezanın verilmesi tarafında olacağız” dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
KKTC cinsel istismar

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