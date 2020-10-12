KKTC Dışişlerinden Derinya'daki Rum faşistlerin provokasyonuna tepki

Dışişleri Bakanlığından Derinya Kara Sınır Kapısı'nda Rum aşırı milliyetçiler tarafından gerçekleştirilen provokasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Derinya Kara Sınır Kapısı'nda 11 Ekim 2020 akşamı aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının Rum polisi nezaretinde barikatları kırarak ara bölgeye geçmesi ve ellerindeki meşaleler ile havai fişekleri bölgeye atmak suretiyle yangın çıkarması kabul edilemez." ifadesi yer aldı.

Rum yetkililerin bugün yaptıkları kınama açıklamalarının, bundan önce meydana gelen benzer nitelikteki olaylara ilişkin açıklamaları hatırlattığı belirtilen açıklamada, medya aracılığıyla Rum polisinin önünde cereyan ettiği açıkça görülen mezkur olayla ilgili kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği yönündeki açıklamaların trajikomik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rum polisinin bundan önce meydana gelen olaylarda sadece kısa süreli tutuklama yapması ve sözde delil yetersizliği bahanesiyle kışkırtıcı eylemlere karışanlara yönelik gerekli işlemleri yerine getirmemesi, bu olaylara karışanları teşvik etmektedir. Aynı sahne dün akşam da kurulmuş, Rum polis engelini kolayca aşan, ellerinde Yunan bayrakları bulunan faşist grup, emellerine yine polis nezaretinde ulaşmış ve gösterinin ardından herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan olay yerinden kolaylıkla ayrılabilmiştir." ifadesi kullanıldı.