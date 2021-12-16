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KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL Londra'da boy gösterdi

16.12.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli otomobili GÜNSEL, Londra'da düzenlenen Elektrikli Araçlar Fuarı'nda (London Ev Show) yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen yüzde 100 elektrikli GÜNSEL B9, böylece uluslararası otomobil severlerle buluştu.

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL Londra'da boy gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL'in ilk modeli B9’un dünyaya tanıtmaya hazırlandığı geçtiğimiz haftalarda aktarılmıştı. 14-16 Aralık tarihlerinde Londra'da düzenlenecek elektrikli otomobil fuarı “London EV Show”da boy göstereceği bilgisi paylaşılan GÜNSEL B9, söylendiği gibi İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Elektrikli Araçlar Fuarı'nda (London Ev Show) otomobil severlere tanıtıldı.

TESLA'NIN TAM KARŞISINDA

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan “Yakın Doğu Oluşumu” girişimiyle 2016 yılında çalışmalarına başlanan adanın ilk yerli otomobili GÜNSEL, fuarın girişinde dünyaca ünlü TESLA’nın araçlarının tam karşısında konumlandırıldı.

Günsel

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL'nin ilk modeli B9, London EV Show için yola çıktıKKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL'nin ilk modeli B9, London EV Show için yola çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÜNSEL'in KKTC, Türkiye ve Türk dünyası için yepyeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Günsel, “GÜNSEL 50 yıllık bir hayalin ürünü. Kurucu Rektörümüz Suat Günsel’in çocukluk hayali. Bu hayali biz 200’ün üzerinde mühendis ve tasarımcı ile 5 yıllık bir emeğin sonunda gerçekleştirdik.” dedi.

Aracın pek çok parçasının Türkiye’deki tedarikçilerden sağlandığını aktaran Günsel, 40’ın üzerinde ülkeden 800 tedarikçi ile çalışıldığını belirtti.

Yerli otomobil çalışmalarında elde edilen başarı nedeniyle dünyanın ilgisinin adaya yöneldiğine işaret eden Günsel, “GÜNSEL’in tasarımı, mühendisliği tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Türk dünyasına aittir.” diye konuştu.

"KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR"

Otomotiv sektörünün son dönemde küresel bazda büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurgulayan Günsel, “Elektrikli otomobillerde kartların yeniden dağıtıldığı, oyunun tekrar başladığı bir dönemdeyiz. Bu açık kapıdan biz de KKTC olarak, tüketen değil üreten olarak dünyaya katma değer yaratan bir ülke olmayı hedefledik.” ifadelerini kullandı.

Günsel, otomobilin 2022’nin son çeyreğinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Tekno Park bünyesinde seri şekilde üretilmesinin planlandığını söyledi.

Üretim hacmi hedeflerini de paylaşan Günsel, “İlk 20 bin (araç) ile üretime çıkacağız. Bunu talebe ve pazara göre artırmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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