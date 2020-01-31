KKTC'den BM Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılması kararına tepki:

BM'nin tüm barışı koruma (Barış Gücü) operasyonlarında uyguladığı temel ilkelerin Kıbrıs'ta yerine getirilmediği kaydedilen açıklamada, "Bu ilke, barış gücü misyonunun bir coğrafyada tesis edilebilmesi için, ihtilafın taraflarının ayrı ayrı rızasının alınmasının şart olduğu, bunun aksi durumunda ise ilgili misyonun tarafsızlığının sorgulanır hale geleceğini çok açık ifadelerle ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınması çağrısının sürekli olarak yanıtsız bırakılması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyonunun süresinin uzatılmasında "Kıbrıs Türk tarafının da rızasının alınması" çağrısının sürekli yanıtsız kalmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

KKTC'nin, BMBG'nin bu tutumunda ısrarcı olması durumda, misyona karşı iyi niyetli yaklaşımını gözden geçireceği belirtilen açıklamada, KKTC'nin beklentisinin, bu temel ilkenin yerine getirilmesine yönelik adımların atılması hedefiyle BMBG'nin Kıbrıs Türk tarafıyla bir an önce çalışmaya başlaması olduğu vurgulandı.

BMBG'nin son raporlama döneminde, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma, sanat, spor, eğitim, kültür ve benzeri alanlarda tüm faaliyetlerini engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı ve uluslararası bir sınavda dünya birincisi olmuş bir öğrencinin ödülünü almasına izin vermeyecek kadar ileri gittiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Böylesine önemli bir durumu ve Rum tarafının benzeri engelleyici faaliyetlerini rapor etmeyen BMBG, BMGK'yi de bilgilendirmeyerek konunun karara da yansımasını engellemiştir. Bu tutum BMBG'ye olan güvenimizi sarsmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

- "BMGK, önemli bir irade ortaya koymuştur"

Bakanlık açıklamasında, "BMGK, bugün aldığı kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin tüm çabalarına rağmen, Ada'da taraflar arasında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde çok önemli bir irade ortaya koymuştur." vurgusu yapıldı.