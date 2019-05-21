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KKTC'nin Antalya Başkonsolosu Beyazbayram'dan Alanya'da ziyaretler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram: - "Biz KKTC olarak ekonomimizi güçlendirmek ve Akdeniz'in kıyıdaş destinasyonlardaki kardeşlerimizle ilişkilerimizi sıklaştırmak isteriz. Bu iş birliği iki tarafa da çok katkı sağlayacaktır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Alanya'da ziyaretlerde bulundu.

Başkonsolos Beyzabayram, çeşitli temalarda bulunmak için geldiği Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi, Alanya Yabancılar Meclisi, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Kaymakamlığı ile Aytemiz Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan Beyazbayram, Alanya ilçesinde çok sayıda yabancının yerleşik yaşadığını bildiğini belirtti. KKTC'de de İngiliz, Rus, Alman ve eski Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarının bulunduğunu dile getiren Beyazbayram, Antalya ve Alanya ile ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Alanya'nın kendileri için önemli olduğunu kaydeden Beyazbayram, "Kıbrıs ekonomisinin önde gelen sektörlerinden turizm, eğitim ve tarımda iş birliği yapabileceğimiz en uygun yerlerden birisi Akdeniz bölgesi. Biz KKTC olarak ekonomimizi güçlendirmek ve Akdeniz'in kıyıdaş destinasyonlardaki kardeşlerimizle ilişkilerimizi sıklaştırmak isteriz. Bu iş birliği iki tarafa da çok katkı sağlayacaktır. Karşılıklı tecrübelerimizden yararlandığımızda zaman kazanmış oluruz. Her zaman iş birliğine ve projeleri birlikte hayata geçirmeye hazırız." diye konuştu.

Beyazbayram, Aytemiz Alanyaspor Kulübü ziyaretinde ise turuncu yeşilli takımın Çek futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

Beyazbayram, ziyaretin anısına başkan Çavuşoğlu'na plaket taktim etti.

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