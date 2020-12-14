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KKTC’yi şiddetli yağış ve dolu etkisi altına aldı

14.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı bölgelerini şiddetli yağış ve dolu yağışı etkisi altına aldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağış ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı bölgelerini şiddetli yağış ve dolu yağışı etkisi altına aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağış ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Güzelyurt, Girne bölgelerindeki şiddetli yağışlar nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Girne’de bazı bölgelere ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu bazı araçlarda hasara neden oldu.

Polisten sürücülere uyarı
Ülkede etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle polis sürücüleri uyardı. Polis açıklamasında, “Girne bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalıyor. Ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücüler için tehlike arz ediyor. Özellikle bu bölgelerde Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.
KKTC’de yağışın Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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