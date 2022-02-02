Klasikten vazgeçemeyen, el emeği göz nuru Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için: Evde teraryum nasıl yapılır?

14 Şubat bazıları için sıradan bir gün olsa da özellikle kalpleri aşkla dolup taşan romantikler için epey anlamlı. "Sevdiğim kişiyi hatırlamak için özel bir güne ihtiyacım yok!" da diyebilirsiniz elbette ama hediyeleşmek için güzel bir fırsatı da kaçırmak istemezsiniz. Neyse ki hediye almak için yüksek bir bütçe ayırmanıza da gerek yok. Kendi el emeğiniz ve göz nurunuzla harika hediyeler hazırlayabilir ve sevgilinizin mutluluktan havalara uçmasını sağlayabilirsiniz. Siz de sevgilinize minyatür bir bahçe hazırlamak istiyorsanız ihtiyacınız olan tüm malzemeler bir tık uzağınızda! Gelin, evde teraryum nasıl yapılır şöyle bir göz atalım.

Sevililer Gününe özel fırsatları keşfedin

Evde teraryum nasıl yapılır?

Hayranlık uyandıracak ve sevgilinizin gözlerinden kalpler çıkmasını sağlayacak şahane bir teraryum hazırlamak çok kolay!

Öncelikle ihtiyacınız olan ilk şey bir fanus. Çeşitli şekillerde satışa sunulan herhangi bir fanusu seçebilirsiniz. Ama ilk kez teraryum hazırlıyorsanız yuvarlak bir fanus seçimi işinizi kolaylaştırır. Daha sonra fanusu yıkayıp güzelce kurutmanız gerekir.

Çakıl taşlarını fanusun tabanına eşit şekilde dağıtın. Bu sayede fanusun dibinde biriken suyun bitkileri çürütmesine engel olabilirsiniz. Ayrıca size küçük bir ipucu verelim: Rengarenk taşlar seçerseniz çok daha canlı bir görünüm yakalayabilirsiniz!

Aktif kömürü çakıl taşlarının üzerine dökün. Böylece teraryumlarınızın böceklenmesini ve fanusun içerisinde bakteri oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Daha sonra "torf" olarak adlandırılan toprak düzenleyiciyi dağıtın ve bastırarak taşların üzerine güzelce oturmasını sağlayın.

Şimdi sırada can alıcı bir nokta var! Seçtiğiniz bitkileri, toprak düzenleyicinin üzerinde açtığınız çukurlara güzelce yerleştirin. Dikkat etmeniz gereken detay ise çukurların derinliği. Kömürlere ulaşacak kadar derin bir çukur açmanıza gerek yok. Dengeyi tutturmanız yeterli!

Sprey şişesiyle bitkilerinizi sulayın. Bu aşamada toprağın biraz nemli hale gelmesi yeterli olur.

Ve mutlu son! Ana hatlarıyla hazır olan teraryumunuzu birbirinden tatlı dekoratif eşyalarla süsleyebilirsiniz!

1. Olmazsa olmaz: Cam fanus!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Daha önce de belirttiğimiz gibi dilediğiniz şekilde bir fanus tercihi yapabilirsiniz ama ilk kez teraryum hazırlıyorsanız yuvarlak ve geniş ağızlı bir fanusla daha çok rahat edebilirsiniz. Paşabahçe Flora Fanus'un geniş hacmi ile bitkileri ve diğer malzemeleri içine zorlanmadan yerleştirebilirsiniz. Şeffaf camı sayesinde içine yerleştirdiğiniz renkli dekoratif eşyalar ve çakıl taşları ile harika bir görünüm elde edebilirsiniz. Sağlam yapısı ile kırılmaya karşı dayanıklı olan bu cam fanusla harika bir teraryum yapmak için yolu yarıladınız sayılır. Yolun geri kalanında ise dekorasyon var!

2. Sırada bitkiler var!

Teraryum hazırlarken ihtiyacınız olan ana malzeme kesinlikle teraryum bitkisi! Dekoratif Sevgililer Günü hediyeniz için dilediğiniz bitkiyi seçebilir, harika tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Oluşturacağınız mini bahçe için bitki seçimi yaparken tercihinizi suyu ve güneş ışığını pek sevmeyen kısa bitkilerden yana kullanmalısınız. Ağız kısmı açık bir fanus için bu tanıma uyan en güzel bitkiler tabii ki sukulent ve kaktüsler! İlk maddedeki fanus önerimize uygun olarak birbirinden renkli kaktüs ve sukulentlerin bulunduğu My Succulent Karışık Set'in içindekilerden dilediğinizi seçerek harika bir teraryum oluşturabilirsiniz!

3. Fanusu biraz renklendirin!

Fanus ve bitkileri alınca iş bitmiyor tabii. Aksine sıra daha eğlenceli kısma geliyor: Süslemeye! Bu aşamada irili ufaklı rengarenk çakıl taşları ile çok daha canlı ve sevimli bir görünüm ortaya çıkarabilirsiniz. Çakıl taşlarını toprak tonlarında seçebileceğiniz gibi tercihinizi renklilerden yana da kullanabilirsiniz. Mavi ve yeşil renklerdeki taşlarla hem doğal hem canlı bir ortam oluşturabilirsiniz. Güneş ışığından ve etraftaki diğer ışık kaynaklarından gün boyu çektiği enerjiyle karanlık ortamlarda parlayan Cabilock Çakıl Taşları, geceleri de seyrine doyulmaz bir manzara oluşturacak!

4. Toprak seçimi önemli!

Sevgilinize ya da eşinize hediye alırken önemli olan tek nokta dekorasyon değil elbette. Uzun süre dayanacak bir hediye hazırlamak da bir o kadar önemli. Teraryumunuzun uzun süre canlılığını koruması için en önemli malzemelerin başında toprak var. Uygun toprak seçimiyle çok daha kalıcı bir hediye oluşturabilirsiniz. Organik ve besleyici içeriğiyle torf topraklar, teraryumlar için en doğru tercihlerden biri. Bunun yanı sıra içeriği kaktüs ve sukulentler için özel olarak zenginleştirilmiş toprak çeşitlerini de kullanabilirsiniz. MF Botanik Kaktüs Sukulent Toprağı sayesinde bitkilerinizin büyümesi için en sağlıklı ortamı oluşturabilirsiniz.

5. İnce işçilik isteyenlere: Cımbız

Teraryum dekorasyonu söz konusu olduğunda kendisi küçük ama etkisi büyük bir alet: Cımbız! Cımbız sayesinde çok daha ince işlere imza atabilir, dekorları daha düzenli şekilde yerleştirebilir, artık malzemeleri ve zamanla fanusunuzun içinde oluşan çöpleri daha kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ele tam oturan yapısıyla kolay bir kullanım vadeden cımbızı, dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz. Fanusunuzun derinliğine ve ağız genişliğine göre daha uzun cımbızları da tercih edebilir, pratik bir şekilde dekorlarınızı yerleştirebilirsiniz. Hobi markalı Teraryum Cımbızı ile kendinizi bir sanatçı gibi hissedebilirsiniz!

6. "Buna da gerek var mı?" demeyin: Sprey şişesi

Evinizdeki küçük bahçelerin çok daha uzun süre misafiriniz olmasını istiyorsanız küçük bakım tüyolarına kulak vermelisiniz! Bitkileri düzenli aralıklarla ve yeterli şekilde sulamak çok önemli. Ancak suyu direkt olarak bir şişe içinden bitkilerin üzerine dökmek, özellikle kaktüs gibi suyu sevmeyen bitkilerin kolayca çürümesine sebep olabilir. Bu sebeple sprey şişesiyle püskürtme şeklinde sulama yapmalısınız. Sprey şişesinin içine bitkilerinizin daha sağlıklı olması ve canlı görünmesi için vitaminler de ekleyebilirsiniz. Fanusunuzun içinde oluşan tozları da bu şişe sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Aktif karbon da ne?

Emin olun, etkisi de ismi kadar havalı! Aktif karbon, teraryumların güzellik sırlarından biri. Fanusların içindeki bitkilerin böceklenmemesi ve zararlı bakterilerin oluşmaması için aktif karbon kullanmanız gerekir. Aktif karbonun temel kullanım amacı, dipte biriken suyun zamanla koku ve bakteri üretmesini engellemek. Bu sayede çok daha uzun süre canlı kalan minik bahçeler oluşturabilir, sevgilinizin hediyenizle uzun yıllar geçirmesini sağlayabilirsiniz. Küçük ve orta boy fanuslarınız için 50 gr, daha büyük boy fanuslarınız için 100 gr kadar aktif karbon kullanmanız yeterli olur.

8. İşin en eğlenceli kısmı süslemek!

Aktif karbonunuzu da seçtiğinize göre teraryumunuzu bitirmeye çok az kaldı! İşin en eğlenceli kısmı ise daha önce de belirttiğimiz gibi süsleme aşaması. Tamamen kendi hayal gücünüzle minyatür bahçenizi dilediğiniz gibi süsleyebilir, minik biblolar ve dekoratif eşyalar ile bambaşka bir dünya yaratabilirsiniz! Sevgiliniz için hazırladığınız teraryuma minik kalpler, bankta oturan sevgililer ya da renkli balon bibloları koyabilirsiniz. Daha doğal bir ortam oluşturmak için Çubuklu Kırmızı Mantar Teraryum Obje Seti'ni de tercih edebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış!

9. Deniz kabuklarına ne dersiniz?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sıra geldi hediyenize son dokunuşu yapmaya! Süsleme aşaması en zevkli kısımsa neden sadece biblolarla sınırlı kalınsın ki, değil mi? Kendi ellerinizle hazırlayacağınız emek kokan teraryumunuzda fanusun da ruhuna uyarak bir su altı kompozisyonu oluşturabilirsiniz. Dalgıç ve balık biblolarıyla hareketlendireceğiniz teraryumu rengarenk deniz kabuklarıyla süsleyebilir, böylece sevgilinizin hediyenize hayran kalmasını sağlayabilirsiniz! Toprağın üstünü mavi renkli jellerle de kaplayabilirsiniz. Birbirinden farklı deniz kabuklarından oluşan Deniz Kabuğu Süsleme Seti sayesinde teraryumunuz rengarenk ve cıvıl cıvıl olacak. Sevgilinizse bu hediyeye bayılacak!



