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Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı

17.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir apartmanın birinci katında çalışmakta olan klima bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bu arada mahalledeki trafoda da patlama meydana geldi. İlçe merkezinde elektrikler kesildi.

Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı

Olay saat 18:00 sıralarında eski Belediye Evleri’nde meydana geldi. Eski Belediye Evleri’nin olduğu bölgedeki apartmanlarından birindeki çalışır durumda olduğu belirtilen klima bir anda bomba gibi patladı. Bu sırada evin duvarı da yıkıldı.

Patlama sesi ile birlikte evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

TRAFODA DA PATLAMA, İLÇEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Bu sırada aynı mahalleyi besleyen elektrik trafosunda da patlama meydana geldi. Aşırı sıcak ve herkesin elektrikli soğutuculara yüklenmesi sonucu trafoda patlama meydana geldiği belirtildi. İlçe merkezinde elektrikler kesildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Aydın
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