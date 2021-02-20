Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız edene 14 bin 740 lira ceza

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Müdürlük ekipleri 2020'de çevre kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliğinin de önüne geçilmesi için etkin bir mücadele verdi. Sık sık denetimler yapan ve gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, geçen yıl gürültü kirliliğinden 9 milyon 900 bin lira ceza kesti. Bu cezaların 9,2 milyonu işletmelere, 700 bin lirası ise kişilere uygulandı.

KLİMA SESİNE CEZA

Uygulanan cezalar arasında klima gürültüsü dolayısıyla kesilenler dikkati çekti.

Kentte bir apartmandaki dairenin klima motorunun yüksek ses çıkarmasından rahatsızlık duyan komşu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şikayette bulundu. Söz konusu apartmana giden ekip, klimasından ses gelen kişiyi uyardı, gürültü sorununun giderilmesi için süre tanıdı. Verilen sürede klimasına gerekli tamirat ve bakımı yaptırmayan kişiye gürültü kirliliğinden 14 bin 740 lira ceza uygulandı.

Antalya'da klimaları normalden fazla ses çıkararak çevredekileri rahatsız eden 4 işletmeye de 14 bin 740'ar lira ceza kesildi.