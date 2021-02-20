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Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız edene 14 bin 740 lira ceza

20.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız edene 14 bin 740 lira ceza

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, geçen yıl gürültü kirliliğine yönelik denetimler ve şikayetler üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında 9 milyon 900 bin lira ceza yazıldı. Kliması fazla ses çıkardığı için komşusunu rahatsız eden, gerekli tamirat ve bakımı yaptırmayan kişiye gürültü kirliliğinden 14 bin 740 lira ceza uygulandı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Müdürlük ekipleri 2020'de çevre kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliğinin de önüne geçilmesi için etkin bir mücadele verdi. Sık sık denetimler yapan ve gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, geçen yıl gürültü kirliliğinden 9 milyon 900 bin lira ceza kesti. Bu cezaların 9,2 milyonu işletmelere, 700 bin lirası ise kişilere uygulandı.

KLİMA SESİNE CEZA

Uygulanan cezalar arasında klima gürültüsü dolayısıyla kesilenler dikkati çekti.
Kentte bir apartmandaki dairenin klima motorunun yüksek ses çıkarmasından rahatsızlık duyan komşu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şikayette bulundu. Söz konusu apartmana giden ekip, klimasından ses gelen kişiyi uyardı, gürültü sorununun giderilmesi için süre tanıdı. Verilen sürede klimasına gerekli tamirat ve bakımı yaptırmayan kişiye gürültü kirliliğinden 14 bin 740 lira ceza uygulandı.
Antalya'da klimaları normalden fazla ses çıkararak çevredekileri rahatsız eden 4 işletmeye de 14 bin 740'ar lira ceza kesildi.

GÜRÜLTÜ SINIRI 5 DESİBEL

Ekipler, kontrole gittiklerinde ilk olarak ses çıkaran klimayı kapattırıp şikayetçi komşunun evinden hassas cihazla ses ölçümü yapıyor. Daha sonra şikayet edilen klimayı çalıştıran görevliler, yine aynı evden ikinci kez ölçüm yapıyor. Klima açıkken ölçülen ortam sesi, kapalıyken ölçülenden yasal sınır olan 5 desibelin üstünde çıkarsa cezai işlem uygulanıyor.

Verilen sürede gürültü kirliliği ortadan kaldırılmazsa, klimanın sahibine 3 katına kadar ceza kesebilen ekipler, sorunun devam etmesi halinde valiliğe başvurarak klimanın söktürülmesini sağlayabiliyor.

Öte yandan, denetimlerde, iş yerlerinde, atölyelerde ve eğlence mekanlarında gürültü kirliliğine neden olanlara da ceza kesildi.

(AA)

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