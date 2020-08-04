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Klinefelter sendromlu erkekler baba olabilir mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos, 'Klinefelter sendromlu erkekler baba olabilir mi' sorusunu cevapladı.

Klinefelter sendromu nadir görülen genetik bir bozukluktur. Doğuştan gelen, babadan nakil olmayan bu bozukluk yaklaşık olarak 1500 ila 2000 erkekte bir görülmektedir. Testisler az gelişmiş olduğu için sperm üretimini de bozmakta ve doğal yolla çocuk sahibi olma durumunu zorlaştırmaktadır. Ancak hastanın testislerinde kuyruklu olgun sperm bulunarak tüp bebek tedavisiyle baba olma şansı vardır. Klinefelter sendromlu hastalarda ROSI tekniğinin kullanılarak çocuk sahibi olabilmesi de söz konusudur.


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