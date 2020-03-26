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Klozet yalayan sosyal medya 'fenomeni' Covid-19'a yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 09:24 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir sosyal medya ünlüsü, koronavirüs salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladıktan sonra Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Klozet yalayan sosyal medya 'fenomeni' Covid-19'a yakalandı!

Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görülebiliyordu. Salgının alaya alındığı paylaşımda "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleri yer alıyordu.

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Koronavirüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.

Larz'ın hesabı (@gayshawnmendes), Twitter kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.

Larz, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından tuvalet klozeti yalayan ilk sosyal medya "fenomeni" değil. Ava Louise isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı da "koronavirüs meydan okuması" etiketiyle uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımlar çok sayıda etkileşim getirse de genel olarak sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.


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