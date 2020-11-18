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KOAH hastalarına koronavirüs uyarısı: Dışarı çıkmayın!

18.11.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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KOAH hastalarına koronavirüs uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Koronavirüs salgının etkisini devam ettirdiği şu günlerde KOAH hastaları için uyarıda bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastalara 'Dışarıya çıkmayın' uyarısında bulundu.

Dünya KOAH Günü nedeniyle bir açıklama yapan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaşanan korona virüs salgını sırasında kronik akciğer hastalığı olanların sağlıklı bireylere göre daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sünnetçioğlu, 'KOAH, en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak biliniyor. Akciğerlerde bronş adı verilen hava yollarının tıkanmasına ve solunum güçlüğü, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalık olan KOAH, çağımızın en önemli hastalıklarından biri olmaya devam ediyor. KOAH hastaları tıpkı diyabet ve kalp hastalığı olanlar gibi korona virüsün en sık belirtileri olan ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı görüldüğü gibi tercihen aile hekimine başvurmalarını önermekteyiz.' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

KOAH hastası koronavirüs olduğunu nasıl anlar?KOAH hastası koronavirüs olduğunu nasıl anlar?

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

'KOAH hastalarından, korona virüsten korunmak için diğer tüm sağlıklı bireyler gibi el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmalarını, yeterli ve sağlıklı beslenmelerini, günde yarım saat ev içinde, balkona ya da bahçeye çıkarak egzersiz yapmalarını, yeterli miktarda uyumalarını ve önerilen tedaviyi eksiksiz uygulamalarını istiyoruz.'

İHA

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