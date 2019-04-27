KOAH hastalarına zatürreden korunmak için aşı tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Sayıner, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) zatürre gelişme, gelişmesi durumunda da ölüm riskinin arttığını belirterek, bu nedenle KOAH hastalarının aşılanmasının çok büyük önem taşıdığını bildirdi. Prof. Dr. Sayıner, Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, KOAH gibi kronik hastalığı olanların zatürreye sebep olan pnömokok bakterisinden korunmaları gerektiğini bildirdi. Kalıcı bir akciğer hasarıyla seyreden KOAH hastalarında zatürrenin daha yüksek olasılıkla ölüme neden olduğunu aktaran Sayıner, zatürreden korunmanın da en önemli yönteminin aşılanma olduğunu vurguladı. Sayıner, bağışıklamanın, bağışıklık sisteminin çeşitli mikropları daha kolay tanımasının sağlanması ve önceden o mikroplara karşı savunma sisteminin hazır hale getirilmesi olduğunu aktararak, zatürrenin oluşumuna ilişkin bilgi verdi. Sigara içenlerde, solunum yollarının yüzeyindeki hasar nedeniyle mikropların daha kolay tutunabildiğini ve akciğerden temizlenmelerinin daha güç olduğunu vurgulayan Sayıner, "Daha genel anlamda bağışıklığın baskılandığı kanser tedavisi, kortizon kullanımı gibi durumlarda vücut, mikroplara karşı yeterli savunmayı oluşturamaz. Bu durumlarda mikropların akciğere yerleşip orada çoğalması ve iltihap oluşturması mümkün olabilir." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Karadeniz çayını Hatay'da yetiştirmeye çalışıyor Beyoğlu'nda motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

- "Zatürreden korunmak mümkün" Zatürrenin iki şekilde önlenebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdullah Sayıner, şunları kaydetti: "Zatürreyi oluşmadan önlemenin ilk yolu, sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenlere uymamız; olabildiğince tozdan, dumandan, mikroplu ortamlardan kendimizi korumamız ve iyi beslenmemizden geçer. İkinci yolu ise aşılanmaktır. Zatürreye yol açan mikroplardan ikisine karşı aşı bulunuyor. Birincisi grip aşısı, ikincisi de zatürreye en sık yol açan bakteri olan pnömokok aşısı. Dolayısıyla iki aşı da zatürreyi önlemede önemlidir. Grip virüsü her yıl şekil değiştirdiği için grip aşısını her yıl grip mevsiminden önce yaptırmak gerekir. Pnömokok bakterisi içinse, pnömokok aşısı ömür boyu koruma sağlamaktadır. Bu sebeple yalnız bir kez yaptırmak yeterlidir." Prof. Dr. Abdullah Sayıner, yalnızca sigara kullanımı durumunda bile zatürre gelişme riskinin yüzde 50-60 oranında arttığını belirterek, KOAH hastalarının zatürre için çok daha büyük bir risk altında olduğunu kaydetti.