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Koalisyon güçlerinden Sada'ya hava saldırısı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 01:50 | Son Güncelleme

Koalisyon güçlerinden Sada'ya hava saldırısı iddiası

SADA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin kalesi konumundaki Sada kentinde düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 5 kişinin öldüğü iddia edildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, koalisyon güçlerinin, Sada'ya bağlı Kitaf ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin, son 12 saatte ülke genelinde 30 hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. Seri saldırıların daha çok Sada ve Hacce illerinde yoğunlaştığını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen

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