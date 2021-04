'Kobani davası' gergin başladı, ilk duruşmada neler yaşandı?

Avukatların bulunmadığı salona SEBGİS'le bağlanan sanıklar Alp Altınörs, Ayla Akat, Ayşe Yağcı, Berfin Özge Köse, Gülfer Akkaya, Emine Ayna, Beyza üstün, savunma hakkının gasp edildiğini söyleyerek mahkeme başkanının kimlik tespitine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı ve avukatları olmadan konuşmak istemediklerini söylediler.

'Hukuk hepimizi bağlar'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Savunma hakkına riayet edilmemesi yoluyla bu davanın nasıl bir rol oynadığı ve oynayacağının işaretleri gösterildi" dedi.

Davayı salonda izleyen eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel ise "İyi niyetle gitmez bu iş, hukukla gider. Hukuk hepimizi bağlar. Siz kendi hukukunuza uymuyorsunuz. Benim avukatlarımın burada olması gerekiyor" dedi.

Hem Yüksekdağ hem de Tuncel'in mikrofonlarının kapatılması üzerine sanıklar mahkemeye sırtını dönerek bu durumu alkışlarla protesto etti.

Salona Edirne F tipi Cezaevi'nden SEBGİS ile bağlanan Selahattin Demirtaş ise "Susmaya değil, konuşmaya, yargılanmaya değil, yargılamaya geldik" dedi:

"Avukatların sayısı belliydi. Her bir sanık için 3 avukat olsa 100’den fazla avukat olacaktı. Mahkeme salonunun kalabalık olacağı önceden belliydi. Bu sorunu çözebilirdiniz. Gerçekten yargılamanın devam etmesini istiyorsanız ara verip bu sorunu çözebilirsiniz. Bilgilerimizi tabii ki mahkemeye vereceğiz. Sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz, biz de savunmamızı yapacağız. Yıllardır yargılama yapıyorsunuz. Bizi onlarla karıştırmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Karşınızda çocuk yok. Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin meclis grubunun eş başkanları karşınızda. Her ne kadar sanık sandalyesinde otursak da halkın iradesini temsil ediyoruz" diye ekledi.