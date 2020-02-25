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Kobe Bryant'ın eşi, 'ihmal sonucu ölümlere neden olmakla' suçladığı helikopter şirketine dava açtı

25.02.2020 00:33 | Son Güncelleme

Geçen ay bir helikopter kazası sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açtı. Vanessa Bryant, Los Angeles'ta açtığı davada şirketi "ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle" suçladı.

Kobe Bryant'ın eşi, 'ihmal sonucu ölümlere neden olmakla' suçladığı helikopter şirketine dava açtı

Geçen ay bir helikopter kazası sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açtı.

Vanessa Bryant, Los Angeles'ta açtığı davada şirketi "ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle" suçladı.

Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylüyor.

Kobe Bryant'ın eşinin istediği tazminat ise açıklanmadı.

Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.

26 Ocak'ta Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde meydana gelen kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Michael Jordan ve Vanessa Bryant

Öte yandan Kobe Bryant için 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın ve Los Angeles Clippers'ın maçlarını oynadığı Staples Arena'da bir anma töreni düzenlendi.

Binlerce basketbolseverin katıldığı törende Kobe Bryant'ın arkadaşı Beyoncé de sahne aldı ve efsanevi basketbolcunun en sevdiği şarkılarından XO'yu onun için söyledi.

Vanessa Bryant törende Kobe Bryant için "Benimdi. Her şeyimdi", Gianna Bryant için ise "inanılmaz tatlı ve nazih bir ruha sahipti" dedi.

Törene Michael Jordan, Magic Johnson ve Bryant'ın eski takım arkadaşlarından Shaquille O'Neal gibi unutulmaz basketbolcular da katıldı.

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