Kobe Bryant'ın eşi, 'ihmal sonucu ölümlere neden olmakla' suçladığı helikopter şirketine dava açtı

Binlerce basketbolseverin katıldığı törende Kobe Bryant'ın arkadaşı Beyoncé de sahne aldı ve efsanevi basketbolcunun en sevdiği şarkılarından XO'yu onun için söyledi.

Öte yandan Kobe Bryant için 20 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın ve Los Angeles Clippers'ın maçlarını oynadığı Staples Arena'da bir anma töreni düzenlendi.

26 Ocak'ta Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde meydana gelen kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant ile pilot Ara George Zobayan dahil 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Vanessa Bryant törende Kobe Bryant için "Benimdi. Her şeyimdi", Gianna Bryant için ise "inanılmaz tatlı ve nazih bir ruha sahipti" dedi.

Törene Michael Jordan, Magic Johnson ve Bryant'ın eski takım arkadaşlarından Shaquille O'Neal gibi unutulmaz basketbolcular da katıldı.