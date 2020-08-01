Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Koç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

3 Ağustos'ta gerçekleşecek Dolunay ile, Ayın ilk 10 gününde kariyerinizde, aylık kazanç dengenizde değişimler söz konusu olabilir. Gerekli harcamalar yapabilir, araç ve teknolojik satın alımları gerçekleştirebilirsiniz. İş hayatında yükseliş ve büyüme zamanındasınız. İşinizi geliştirmek adına yatırım yapabilir, mesleğinizde daha iyi olmak adına eğitimler alabilirsiniz. Sınavlar, girdiğiniz sınavların sonuçları Ağustos'un ilk yarısında gündemde olacak.