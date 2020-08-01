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Koç Burcu Ağustos 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Ağustos ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Koç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Koç Burcu Ağustos 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Koç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

3 Ağustos'ta gerçekleşecek Dolunay ile, Ayın ilk 10 gününde kariyerinizde, aylık kazanç dengenizde değişimler söz konusu olabilir. Gerekli harcamalar yapabilir, araç ve teknolojik satın alımları gerçekleştirebilirsiniz. İş hayatında yükseliş ve büyüme zamanındasınız. İşinizi geliştirmek adına yatırım yapabilir, mesleğinizde daha iyi olmak adına eğitimler alabilirsiniz. Sınavlar, girdiğiniz sınavların sonuçları Ağustos'un ilk yarısında gündemde olacak.

Koç Burcu Ağustos 2020 aşk yorumu

7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçerek ilişkilerde duyguların artışını sağlayacak. Daha romantik daha kucaklayıcı ilişkiler içinde olabilirsiniz. Evli Koç burçları için gebelik haberleri, doğumlar bu ay içinde söz konusu olabilir. Bu tarihten itibaren artık harcamalarınız yaşam alanınıza, iç huzurunuza ve hayatınızdaki kişilere olacak. Bu ay partnerlik ve ikili ilişkilerde belirleyici olan taraf sizsiniz. İlişkiler size bağlı ilerleyebilir veya bitirme kararı alabilirsiniz.

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19 Ağustos'taki Yeni Ay'ın etkileriyle ilişkilerde sürpriz durumlar, kadersel etkiler söz konusu olacak. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilir, beklemediğiniz şanslarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle sabrın karşılığı, saf niyetlerin, saf duyguların karşılığı gelebilir.

22 Ağustos'tan itibaren ilişkiler ve özel hayatınızdan nispeten uzaklaşıp iş hayatına odaklanıyor, ayın geri kalanında mesleğinizde kendinizi gösteriyorsunuz.

Astrolog Merve Rençber

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