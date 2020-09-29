Koç burcunda dolunay var... Günlük burç yorumları! (29 Eylül 2020 Salı) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
29 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
29 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 29 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün kontrolünüz dışında durumlarla karşılaşabilirsiniz. Günü planlı yönetmek nispeten zor olabilir. Koşullara göre hareket etmek, şartları zorlamamak, kritik veya yönetilmesi önemli işlerden kaçınmakta fayda var. Akışta kalarak günü daha keyifli geçirebilirsiniz.
Bugün güne dair planlarınızda değişiklikler olabilir. İş ve özel hayatındaki ilişkilerde uyum, uzlaşma ve anlaşmazlık konuları öne çıkabilir. Günün ilk yarısını daha hareketli geçirebilir, planlarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket edebilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında boyunca daha meraklı veya bireysel olabilir, aceleci davranabilirsiniz. Ruh ve beden sağlığını şifalandırma adına destekler, çalışmalar gündeminizde olabilir. Koşullara adapte olmanın huzur getireceği bir gün.
Bugün uzlaşmacı ve anlayışlı yanınız öne çıkabilir. Empati kurabilir, durum ve olayları her iki açıdan ele alarak bir karar verebilirsiniz. Büyük resmi görmek, kadersel deneyimlere uyum ve kabul ile yaklaşmak önemli. İlahi adalet durumları bugünlerde çalışabilir.
Bugün finansal konularda adımlar atabilir, iş veya özel hayatınızın gerektirdiği fedakarlıklarla ilgilenebilirsiniz. Ruh haliniz ve enerjiniz çevrenizin enerji alanından direkt etkilenebilir. Ortama göre keyifli veya gergin olabilirsiniz. Eğitimde uzmanlaşmakla ve hobilerle ilgilenebilirsiniz.
Bugün finansal ortaklıklar, ortaklıklarda ve ilişkilerde para paylaşımları gündeminizde olabilir. Finansal konularda tavsiye alabilir, tavsiye verebilirsiniz. İlişkilerde alma-verme dengesini gözden geçirme, sınırsız vermekten kaçınma zamanı.
Bugün çalışma hayatında kendinizi gösterebilir, karışıklıkları çözebilirsiniz. Kusursuzluğa dair isteğiniz artabilir. Sorun ve eksiklikleri her zamankinden fazla fark edebilirsiniz. İlişkilerde uyum enerjisi önem kazanıyor ve süreçleri belirliyor.
Bugün aşkta ve ilişkilerde adım atabilir, duygularınızı dile getirebilir, kendi içinizde cesareti üstlendiğiniz ilkler olabilir. Çocuk sahibi olma, gebelik ve hastane ziyaretleri gündeme gelebilir. Yaratıcı yönünüzü beslemeye çalşın. Ya hep ya hiç eğiliminden kaçının.
Bugün aile üyelerinin ve sizin sağlığınızda ilgili ufak rahatsızlıklar, destekler gündeme gelebilir. Kalabalık ortamlardan, fazla yakınlıktan kaçınmalısınız. Bugünlerde sizi önemli ölçüde sevindirecek, rahatlatacak deneyimler olabilir. Ev içinde sularla ilgili problemlere dikkat.
Bugün dalgınlık ve zihinsel dağınıklık durumu olabilir. Sözlerinizin ve düşüncelerinizin enerjisi güçleniyor. İlişkilerde bitme veya barışma noktasında kararsızlıklar oluşabilir. Bazı ilişkiler karşınızdakiler sebebiyle farklı bir yola gidebilir.
Bugün finansal konularda aşırılıktan ve sınırsızlıktan kaçınmalı, değerli eşyalarınızı korumalısınız. Doğru iletişim, poitik ve stratejik olmak hayat kurtabilir. Yapabileceklerimizden emin olmalı, kendi kendimizi aşağıya çekmekten uzak kalmaya çalışmalıyız. Huzur ve konforu sağlayan yerde olmak isteyebilir.
Bugün günün ilk yarısı boyunca, güne dair planlarınza ve ideallerinize göre ilerleyebilirsiniz. Beslenme düzeninde değişiklik yapabilirsiniz. Küçük yürüyüşler ve doğa sizi oldukça iyileştirecektir.
Astrolog Merve Rençber
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