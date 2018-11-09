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Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:28 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde Koç Holding’ten yine unutulmaz bir video geldi. 10 Kasım videosunun müziğinde Gündoğdu Duran’ın bestelediği Nilipek’in özel bir yorum katarak yeniden seslendirdiği “Gözleri Aşka Gülen” şarkısı dikkat çekti.

Koç Holding'in 10 Kasım videosu duygulandırdı. “Atatürk'ü Anma Günü” kapsamında her yıl merakla beklenen 10 Kasım videosu, hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen; Atatürk'ü, astıkları posterleriyle; evinde, dükkanında, ofisinde kısaca bulunduğu her mekanda yaşatan insanları ekrana getiriyor.

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"SENİ SEVMEK NE GÜZEL"

Türkiye'nin dört bir yanında, Atatürk posteriyle yan yana gelen insanları izlediğimiz filmde, Londra'da çalışmalarını sürdüren fotoğrafçı Ersoy Emin'in kareleri yer alıyor. Filmin müziğindeyse Gündoğdu Duran'ın bestelediği, Nilipek'in özel bir yorum katarak yeniden seslendirdiği “Gözleri Aşka Gülen” şarkısının duygusal bir versiyonu eşlik ediyor.

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