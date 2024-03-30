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  4. Kocaeli'de acı olay! Çöken duvarın altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de acı olay! Çöken duvarın altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

30.03.2024 20:00
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tadilat yapılan bir dairede duvar çöktü. Duvarın altında kalan ve ağır yaralanan 14 yaşındaki bir çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de acı olay! Çöken duvarın altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Kirman Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Tadilat yapılan dairede duvar çökerken, Muhammed E.K. altında kaldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumu ağır olan Muhammed E.K., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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