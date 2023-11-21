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  4. Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

21.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Bahri G., tartıştığı eşi Kezban G.'yi tabanca ile ateş ederek öldürdü, oğlu Salih G.'yi ise yaraladı. Olay sonrası kaçan Bahri G. her yerde aranıyor. İşte detaylar...

Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı

Dehşete düşüren olay, Akse Mahallesi 528. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında tartışma çıktı. Tartışma, çiftin oğulları Salih G.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ökelenen Bahri G., tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban G. olay yerinde hayatını kaybetti, Salih G. yaralandı. Bahri G. ise olay yerinden kaçtı.

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Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salih G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kezban G.'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli Bahri G.'yi arıyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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