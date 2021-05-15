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Kocaeli'de çocuk parkında korkunç cinayet

15.05.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocuk parkında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de çocuk parkında korkunç cinayet

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2022 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir parkta Yakup Sağlam (19) ile Doğukan S. (19) isimli iki genç arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğukan S., cebindeki bıçağı çıkararak Yakup Sağlam’ın kalbine sapladı. Sağlam, kanlar içinde kalırken, Doğukan S. olay yerinden kaçtı.

Gencin bıçaklandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Yakup Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlam’ın hastaneye gelen yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Katil zanlısı Doğukan S.’nin, Yakup Sağlam’ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, Doğukan S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yakalanan Doğukan S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yakup Sağlam’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BELİNDEN ÇIKARIP BIÇAĞI DİREKT KALBİNE SOKTU"

Yaşanan olayı gören ve hemen yaralanan gencin yardımına koşan vatandaşlardan Sabri Ay, “İki grup arasında bir tartışma olmuş. Dünden kalan bir tartışmaymış herhalde. Bugün de buraya gelmiş çocuklar. Bıçaklanan çocuk burada oturuyordu. Öteki de gelmiş, direkt kalbinin altına bıçağı sokmuş. Sonra ambulans geldi, aldılar götürdüler” dedi. (İHA)

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cinayet Kocaeli

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