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  4. Kocaeli'de çocukların kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı

Kocaeli'de çocukların kavgasına aileler de katılınca ortalık karıştı

02.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Aralarında 3 erkek bir kadının olduğu öfkeli şahıslar, anne ve oğlunu tekme tokat darp etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların kavga etmesinin ardından devreye aileler girdi.

Seslerin üzerine sokağa çıkan Nurgül T. (42) ve oğlu Y.T. (12), Y.T., F.T., F.T. isimli 3 erkek ve bir kadın tarafından tekme tokat darp edildi. Anne ve oğul korkuyla komşularının evine sığınırken, öfkeli şahıslar ise dakikalarca evin içine girmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nurgül T. de darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin Nurgül T. ve oğlu Y.T.'yi ittirip, tekme tokat döverek başka bir evin bahçesine getirdiği, Nurgül T.'nin oğlunu korumaya çalıştığı ve korkuyla komşularının evine sığındığı görüldü. Aynı zaman görüntülerde, kavgaya başka bir kadının da dahil olduğu, Nurgül T.'yi tehdit ettiği, diğer öfkeli saldırganların ise ısrarla evin içine girmeye çalıştıkları kaydedildi.

(İHA)

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Kocaeli
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