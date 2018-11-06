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Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çöp konteynerine atılan kanlı bezler büyük korku yaratırken, gerçekleştirilen araştırmada bezleri hacamat yapan birinin çöpe attığı ortaya çıktı.

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ilıca Caddesi'nde çöp konteynerinin yanına bırakılan çöp poşeti yırtılıp, içerisindeki kanlı bezler çevreye saçıldı.

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Kanlı bezler ve kadın saçlarını gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

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Gelen ekipler, olay yerinde incelemede bulundu. Önce, atıkların tıbbi atık olduğu değerlendirildi. Ancak polisin yaptığı araştırmada, kanlı bezleri hacamat yapan, ismi açıklanmayan bir kişinin çöpe attığı belirlenerek, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra çöp

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