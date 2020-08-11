Kocaeli’de denize giren 2 kadın boğuldu, 1 kişi dalgaların arasında kayboldu

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Pınar Mahallesi Köyağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüsniye Dilek Erdoğan (45) ve Ramazan Demir isimli 2 kişi iddialara göre serinlemek için girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan Dilek Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Hüsniye Dilek Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Hüsniye Dilek Erdoğan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Ramazan Demir’in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GENÇ ARYEN DE DENİZDE BOĞULDU

Öğlen saatlerinde Kandıra ilçesi Babalı Sahilinde denize giren Aryen Jiyan Kartal (19) da boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından denizde Kartal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal’ın cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

