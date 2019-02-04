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Kocaeli'de doktora saldıran hasta yakını, oda kapısını yumruklayarak kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 08:18 | Son Güncelleme

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği kardeşinin yatırılmasını isteyen ağabey, buna gerek olmadığını söyleyen doktorua saldırdı. Hasta yakını odaya giren doktorun kapısını yumruklayarak kırdı.

Kocaeli'de doktora saldıran hasta yakını, oda kapısını yumruklayarak kırdı

Olay, gece saatlerinde, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Boğaz ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 25 yaşlarındaki erkek hastaya uzman doktor, ilaç yazıp evine gönderdi. Kardeşinin acil serviste yatırılarak tedavi edilmesini isteyen ağabey, doktorla tartışmaya başladı.

DOKTORA SALDIRDI

Hasta yakını, hastayı yatıramayacağını söyleyen erkek doktora saldırdı. Hastanedeki görevliler araya girerken, doktor, uzman hekim odasına girdi.

ODA KAPISINI YUMRUKLADI

Hasta yakını bu kez uzman hekim odasının kapısını yumruklamaya başladı. Kapı kırılırken, güvenlik görevlileri ve hastane polisinin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen hasta yakını, gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Kocaeli doktora saldırı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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