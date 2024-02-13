Kocaeli'de feci kaza: Bekçi ağır yaralandı! O anlar kamerada

Feci kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce, mesai bitiminin ardından evine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Cüce'ye, hafif ticari araç çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada Mehmet Cüce, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cüce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşıya geçmek için caddeye çıkan Cüce'nin 2 şeridin ortasında durduğu, bu sırada Cüce'nin sağdan gelen hafif ticari araca durması yönünde işaret yaptığı, ancak aracın ona çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





