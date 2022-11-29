HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı:4 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı:4 kişi yaralandı

29.11.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki motosiklet çarpıştı:4 kişi yaralandı

Kaza, İzmit ilçesi, Arızlı Mahallesi, Arızlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki motosiklet ile B.A. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışma neticesinde sürücüler ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan G.K. ve E.N. yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ve ekipleri sevk edildi.

cdsa

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar!Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar!
Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttüKimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü
Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Yargıtay'dan o iddialara ilişkin açıklama geldi!

Yargıtay'dan o iddialara ilişkin açıklama geldi!

O diyalog sosyal medyada yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

O diyalog sosyal medyada yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.