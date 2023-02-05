Kocaeli’de korkunç kaza... Kafa kafaya çarpıştılar: 1'i ağır 6 yaralı

Korkunç kaza, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe istikametine seyir halinde olan F.Z. idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen E.V. yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken sürücüler, F.Z. idaresindeki otomobilde bulunan M.N.Z. ile H.Z. çocuk ve diğer otomobilde yer alan Y.E. ile F.K. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı daha sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza sebebiyle 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

(İHA)

