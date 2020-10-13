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  4. Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu

Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta hafif ticari araçla halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada otobüs içindeki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de korkunç kaza! Otobüs içindeki yolcular böyle savruldu

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Seka Tünel Köprüsü üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Efe idaresindeki yolcu otobüsü ile Zülfü Laçin yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan otobüs yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Devrilen direğin alt kısmındaki beton bloğun üstüne çıkan otobüs şaha kalktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Laçin ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otobüs ve hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kaza anı ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüs içinde yolculuk eden yolcular, hafif ticari aracın çarpması sonucu koltuklarından fırlayarak yere savruluyor. Savrulan yolcular koltuk aralarında birbirlerinin üzerlerine düşüyor. Savrulan otobüsün durması sonrasında ise kapıyı açan sürücü, yolcuları tahliye ediyor.

(İHA)

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