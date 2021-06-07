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Kocaeli'de maaşlarını alamayan işçiler intihara kalkıştı

07.06.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 inşaat işçisi 9 aydır maaşlarını eksik aldıkları gerekçesiyle 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kocaeli'de maaşlarını alamayan işçiler intihara kalkıştı

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapımı süren kapalı pazar alanı ve sosyal tesis inşaatında çalışan 3 işçi, 9 aydır maaşlarını eksik aldıklarını iddia ederek çalıştıkları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan işçileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS, İŞÇİLERİ İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucunda sakinleştirilen işçiler çatıdan aşağı indirildi. Çatıya çıkan 3 işçi sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İşçi Kocaeli
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