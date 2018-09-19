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Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 03:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ahşap evde gece yarısı çıkan yangında evde bulunan 2 çocuk hayatını kaybederken, mahalleli tarafından kurtarılan 3 çocuk ise yaralandı. Çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.

Olay, 00.00’da Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 2. katında evde çocukların bulunduğu sırada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören mahalleli binaya girerek içeride bulunan 5 çocuktan 3’ünü kendi imkanları ile çıkarttı.

YANGIN İKİ SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada söndürme çalışması başlatılırken, çevredeki vatandaşların kurtarmayı başardığı 3 çocuk, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocukların ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

İKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evde çıkan yangın söndürülmesinin ardından ekipler tarafından binada inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince binada yapılan incelemede 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Binada yapılan olay yeri incelemelerinin ardından feci şekilde can veren çocukların cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Kocaeli suriyeli aile yangın yangın faciası

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