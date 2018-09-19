Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti

Olay, 00.00’da Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 2. katında evde çocukların bulunduğu sırada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören mahalleli binaya girerek içeride bulunan 5 çocuktan 3’ünü kendi imkanları ile çıkarttı.

YANGIN İKİ SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binada söndürme çalışması başlatılırken, çevredeki vatandaşların kurtarmayı başardığı 3 çocuk, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.