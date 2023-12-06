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Kocaeli'de yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

06.12.2023 00:42 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi. Polis, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İ. olduğunu belirledi.

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Öner İ., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Öner İ.'yi bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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