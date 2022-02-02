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Kocaeli'de yürek yakan olay! Pazardan dönen baba, kalabalığın nedenini öğrenince fenalık geçirdi

02.02.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yürek yakan bir olay meydana geldi. Şehrin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın terasından düşen Beydun E. (15), hayatını kaybetti. Pazardan dönen baba, evin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu görüp fenalık geçirdi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de yürek yakan olay! Pazardan dönen baba, kalabalığın nedenini öğrenince fenalık geçirdi

Kahreden olay, akşam saatlerinde Darıca Nenehatun Mahallesi Azem Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin’den Darıca’ya taşınan Beydun E., henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın terasından düştü.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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