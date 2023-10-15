Kocaeli'deki düğünde maganda dehşeti! Oyun havası oynarken bir anda yere kanlar içerisinde yere yığıldı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, akrabasının düğününe katılan Abdülaziz Erbirol, oyun havası oynadığı sırada havaya açılan ateş sonucu kalbinden vuruldu.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI...

Ağır yaralan Erbirol, kalabalığın arasında kanlar içinde yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Erbirol’un yakınları arasında hastane bahçesinde de gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, Erbirol’un kim tarafından vurulduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. (İHA)



