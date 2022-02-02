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Kocaeli'deki korkunç kazadan acı haber geldi! Genç kadın hayatını kaybetti

02.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de dün meydana gelen korkunç kazadan acı haber geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kazada 36 yaşındaki Zeynep Bozkuş ağır yaralanmıştı. Bozkuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'deki korkunç kazadan acı haber geldi! Genç kadın hayatını kaybetti

Kahreden kaza, dün Körfez ilçesi İstanbul istikameti Sevindikli mevkii Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü S.Ş., önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile S.Ş., diğer otomobilde bulunan sürücü Zeynep Bozkuş (36) ile yanında bulunan bir diğer yolcu yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişiden 1’i olan 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zeynep Bozkuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün İstanbul Pendik’te toprağa verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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