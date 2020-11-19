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Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

19.11.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü yenerek, görevine başladı. Başkan Söğüt, maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 2 ay önce koronavirüse yakalanarak evinde tedaviye alındı. Hastalığı yendikten sonra görevine dönen Söğüt, 8 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ne gerçekleştireceği program öncesinde tekrar Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda ikinci kez koronavirüse yakalandığı belirlenen Söğüt, evinde tedaviye alındı. Yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrasında hastalığı ikinci kez atlatan Söğüt, görevine başladı.

'BU VİRÜSÜ TAŞIYORSUNUZ AMA SEMPTOM GÖSTERMİYORSUNUZ'

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin sıkı bir şekilde dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Şener Söğüt, “Pandeminin çok yoğun olduğu bu günlerde, toplum olarak elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Benim 2 ay kadar önce atlattığım sürecim vardı. İlk yaşadığım süreç, semptomların biraz daha ağır olduğu, evde istirahat ederek, dinlenerek, özellikle ilaç kullanarak geçirdiğim bir süreci yaşadım. Aradan iki ay geçti. Cumhurbaşkanımızın geçenlerde Kocaeli’ne gelmesi ve bizim de o programa katılmak için verdiğimiz testte yine pozitif olduğumu gördüm. İkinci kez yapılan test de pozitif çıkınca tekrar evde istirahate çekildim. İzolasyonumu sağladım. Bu süreç ilkine göre biraz daha hafif geçti. Hissetmedim diyebilirim. Buna da dikkat etmek lazım. Bazen hakikaten, bu virüsü taşıyorsunuz ama semptom göstermiyorsunuz. Fakat maske ve mesafeye dikkat etmediğiniz zaman farkında olmadan başkalarına bunu bulaştırabiliyorsunuz. Bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Çok şükür, ikinci sürecim daha rahat, daha hafif, semptomları yaşamadığım bir süreç oldu. 10 günlük izolasyon sürecimi tamamladıktan sonra da tekrar görevimin başındayım. Şu an sağlık durumum gayet iyi” dedi.

'İKİSİNDE DE BANA NEREDEN BULAŞTIĞINI BİLMİYORUM'

Semptom göstermeyen kişilerin virüsün yayılmasında önemli olduğunu söyleyen Başkan Söğüt, “Kişi koronavirüse yakalanmış ama farkında değil. Herhangi bir test de yaptırmadığı için bilemiyor. Bilemediği takdirde bir de maske kullanmıyorsa, mesafesine dikkat etmiyorsa, temizliğine dikkat etmiyorsa, farkında olmadan en sevdiklerine, annesine, babasına, arkadaşlarına, dostlarına, çocuklarına bunu bulaştırma ihtimali çok yüksek. Bu anlamda toplum olarak, birey olarak her birimizin en şiddetli bir şekilde bu kurallara uymamız, bu kısıtlamalara uymamız toplumun yararına, kendi yararımıza, sevdiklerimizin yararına olacak. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Ben Covid’i iki defa yaşamış biri olarak, ikisinde de bunun bana nereden bulaştığını bilmiyorum. Kim tarafından bulaştı? Nereden geldi? Bilemiyorum. Neticede görevimiz icabı birtakım programlara katılırken olabilir. Her türlü ihtimal söz konusu. Dolayısıyla yapılacak tek şey, ferdi olarak almamız gereken tedbirleri almak” diye konuştu.

DHA

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