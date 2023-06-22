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  4. Kocaeli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 zanlı yakalandı

22.06.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde, "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik soruşturma kapsamında ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli

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