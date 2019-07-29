HABER

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kredi notu düşük vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kredi notu düşük kişilere kredi verme vaadiyle ve konteyner satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da 26 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir kişi emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flaş bellek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
İşitme ve konuşma engelli Menderes, 4 gündür kayıpİşitme ve konuşma engelli Menderes, 4 gündür kayıp
Sahte içki bilançosu: 23 ölüm, 100 bin şişe, 39 tutukluSahte içki bilançosu: 23 ölüm, 100 bin şişe, 39 tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gebze Kocaeli kredi Sevk

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.