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Kocaeli'nde eşini bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

22.07.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde 28 yaşındaki Yakup Göksu, tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Göksu, boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Eşini öldüren Göksu'nun kanlı elindeki bıçakla paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nde eşini bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Olay, dün Kocaeli Gölcük'te meydana geldi. 28 yaşındaki Yakup Göksu, çıkan tartışmada eşi Birgül Göksu bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Eşi hayatını kaybederken Göksu, kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Eşini öldüren Göksu'nun kanlı elindeki bıçakla "Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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EŞİNİ BIÇAKLAYIP TESLİM OLDU

Olay, öğleden sonra Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Göksu çifti, sabah saatlerinde 2 çocuğunu akrabalarına bırakıp temizlik yapmak için evlerine gitti. Evde Yakup ve Birgül Göksu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Yakup Göksu eline geçirdiği bıçakla eşini bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu’nun ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Birgül Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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ALDATMA İDDİASI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birgül Göksu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Göksu boşanma aşamasındaki eşi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

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"VE BORÇLARIMI ÖDEMEYE BAŞLIYORUM"

Yakup Göksu'nun cinayetin ardından kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliği bir ziyaret borcum olsun demiştim. Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptığı görüldü.Gözaltına alınan Yakup Göksu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA


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cinayet kadın cinayeti Kocaeli
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