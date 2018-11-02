HABER

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kafede bir araya gelen A.Ç. (44) isimli kadın biyoloji öğretmeni ile O.O. (17) isimli erkek öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan ve uygunsuz olduğu öne sürülen görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmen ve öğrenci ise iddiaları kabul etmedi.

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki lisenin müdürü, biyoloji öğretmeni A.Ç. ile 12'nci sınıf öğrencisi O.O. arasında uygunsuz hareketler olduğunu, bunun da okullarına yakın kafede güvenlik kameralarına yansıdığını, görüntülerin de kafe sahibi tarafından kendilerine ulaştırıldığını, gerekli idari tahkikatın başlatıldığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını içeren CD'yi emniyet müdürlüğüne teslim etti.

EMNİYET İFADELERİNE BAŞVURDU

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla soruşturma başlatarak, kadın biyoloji öğretmeni ile erkek lise öğrencisinin ifadelerini aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Lise öğrencisi O.O., ifadesinde, öğretmeniyle arasında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını belirtti. Öğretmen A.Ç. de ifadesinde, öğrencisi ile aralarında cinsel veya duygusal birliktelik olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.Ç. daha sonra serbest bırakıldı. (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Marmaris, yılbaşını 1 aylık festivalle karşılayacakMarmaris, yılbaşını 1 aylık festivalle karşılayacak
Maskeleri takıp lösemili çocuklara destek mesajı verdilerMaskeleri takıp lösemili çocuklara destek mesajı verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli öğretmen öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Okuyucu Yorumları 4 yorum
okul müdürünün özellikle bu işi takip edip, kafeden kamera kayıtlarını falan alması ne iş?
alan razı veren razı kime ne ...
kafe görevlisi sapık oldundan öyle sanmış alimin fikri neyse zikri o olurmuş kadının o tür bir ilişkisi olsa kafedemi yakınlık yapar a gerizekalı kafeci yakalanmamak için gene kafede yakınlık göstermez
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.