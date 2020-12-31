Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan: Önlemleri gevşetirsek başladığımız noktaya döneriz

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Kocaeli'de yeni vaka, hasta ve yoğun bakım yatış sayılarında ciddi bir düşüş gözleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan yoğunluk haritasında da kırmızı alanların yavaş yavaş yeşile dönmeye başladığı Kocaeli'de, yeni yıl öncesinde vatandaşlar havanın güzel olmasının da fırsat bilerek alışveriş yapmak için sokaklara çıktı. Kentin caddelerinde yoğun kalabalıklar olduğu görülürken, Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Vaka sayılarında düşüş görüldüğünü belirten Pehlevan, tedbirler ne kadar sıkı tutulursa koronavirüs salgınının o kadar çabuk biteceğini söyledi.

'KOCAELİ'DE CİDDİ ANLAMDA VAKA SAYIMIZ DÜŞTÜ'

Yılbaşı alışverişleri ve kutlamaları sırasında kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Pehlevan, "Özellikle sonbaharda, eylül ve ekim ayında Türkiye ile paralel olarak artan vaka sayıları alınan önlemler sayesinde ciddi anlamda düştü. Yalnız bu rehavete kapılmamak lazım. Çünkü 11 Mart'ta ilk vaka görüldü Türkiye'de ve bu noktaya gelene kadar zor süreçlerden geçtik. Şu anda Kocaeli'de ciddi anlamda vaka sayımız düştü. Hastaneye yatış oranımız düştü. Pozitif hasta sayımız düştü. Yoğun bakımda yatan hasta sayısında ciddi anlamda düşüş oldu" dedi.