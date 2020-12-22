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Kocaeli Valisi: İlimizde koronavirüse en fazla yakalananlar 40 yaş altı grup

22.12.2020 22:37 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Valisi: İlimizde koronavirüse en fazla yakalananlar 40 yaş altı grup

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yüzde 85'i 60 yaş üstü büyüklerimiz. En fazla Kovid'e yakalanan ise 40 yaş altı gruptur" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Vali Yavuz salgının yayılmasının engellenmesi için misafirliğe gidilmemesini ve misafir kabul edilmemesini istedi.

"KORONAVİRÜSE EN ÇOK YAKALANANLAR 40 YAŞ ALTI GRUP"

Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kocaelililer, almış olduğumuz tedbirlere özenle uymanız sayesinde vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor. Aynı dikkat ve özeni göstermeye devam edelim. Maske, mesafe ve hijyen en önemli tedbirlerimiz. İlimizde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 85'i 60 yaş üstü büyüklerimiz. Bu yüzden büyüklerimizle irtibat halindeyken mutlaka evde bile olsak maske kullanalım. Sosyal ortamlardan ve akraba ziyaretlerinden uzak duralım. İlimizde en fazla Kovid'e yakalanan ise 40 yaş altı gruptur. Bu yaş grubunda ölüm oranı düşük olmakla birlikte salgının yayılmasında çok büyük rol oynamaktadır. Özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek salgınla etkili mücadele edebiliriz.

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"LÜTFEN MİSAFİR KABUL ETMEYİN"

"Hanım kardeşlerim, lütfen misafir kabul etmeyin. Misafirliğe gitmeyin. Bu yolla aile büyüklerimizi tehlikeye atmayalım! Sevgili gençler, pandemi nedeniyle sıkıldığınızı biliyorum. Salgın belki sizin hayatınızı tehdit etmeyebilir ancak aile büyüklerinizin hayatını tehdit ettiğinde şüphe yok. Biraz daha dikkat, biraz daha sabır. Maske, mesafe ve hijyene dikkat."

(DHA)


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