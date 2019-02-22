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Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 askeri personel tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15’i aktif görevde, 3’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1’i emekli, 1’i istifa etmiş toplam 20 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 askeri personel tutuklandı

FETÖ/PDY’nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15’i aktif görevde, 3’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1’i emekli, 1’i istifa etmiş toplam 20 askeri personel gözaltına alındı. KOM ekiplerince gözaltına alınan şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3 muvazzaf astsubay tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslardan 4’nün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 askeri personel tutuklandı

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